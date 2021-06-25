أكثر من 6 آلاف زيارة منزلية نفذتها صحة حفر الباطن خلال الربع الأول من العام الحالي

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نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، ” 6009 ” زيارة منزلية، استفاد منها 594 مريضاً مسجلاً بالخدمة، وبلغ عدد المطعمين وذويهم في منازلهم ضد فيروس كورونا 1900 مستفيد ، بمشاركة 8 فرق طبية متعددة التخصصات .

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن الفرق الطبية وفرت خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمحتاجين للرعاية النفسية ومرضى السكري، والتقرحات السريرية والجروح، ومحتاجي التغذية الأنبوبية، ومرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية، كما يقدم برنامج الطب المنزلي مجموعة من الأنشطة والخدمات العلاجية، والوقائية، والتأهيلية، والاجتماعية، مؤكدةً سعيها لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتوفير المستلزمات الطبية وتزويد المرضى بالأجهزة والأدوية المطلوبة.