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من نهاية يونيو وحتى منتصف أغسطس،

الحصيني: موسم الغبرة يستمر لـ45 يوما على 4 مناطق

الحصيني: موسم الغبرة يستمر لـ45 يوما على 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=997597
المناطق - الرياض

قال الخبير في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن «موسم الغبرة» يمتد لنحو 45 يوما، من نهاية يونيو وحتى منتصف أغسطس، وقد يستمر فيه الغبار لعدة ساعات باليوم، على أربع مناطق بالمملكة.

وأضاف الحصيني –عبر تويتر- أن السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة يطلقون اسم «موسم الغبرة» على الرياح الموسمية الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو 45 يوما، قد تزيد أو تقل، ويبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر.

وأوضح ان «موسم الغبرة» يؤثر على مناطق ممتدة من أجزاء من منطقة مكة إلى سواحل الباحة وعسير وجازان، وأحيانا يرتفع إلى مرتفعات الباحة وعسير وإن كان بشكل أقل، وسرعة الرياح المتوقعة ما بين 20-70 كم/س، وهي رياح موسمية سنوية قد يستمر الغبار أحيانا في بعض الأيام عدة ساعات.

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