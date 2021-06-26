بالفيديو.. سرقة “آي باد” رئيس جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي

المناطق - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسرقة جهاز الأيباد الخاص برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال مؤتمر صحفي حيث أكد الرئيس خلال كلمته سرقة الجهاز حين انشغل بأشياء أخرى ولم يتثنى له معرفة من سرقه.

وسأل الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المحيطين به، عن الجهاز المفقود قائلاً: “أنا أبحث عن جهاز الآيباد الخاص بي شخص ما سرق الجهاز الخاص بي، قرر شخص ما أنه يريد أن يسرقني، هل يمكنني استرجاع الآيباد من فضلك؟”.

وقال الرئيس على المرء أن يعتني بأشيائه بنفسه ولا يترك أحدًا آخر يعتني بها من أجله ما أثار الجدل في القاعة وعلى مواقع التواصل.

هذا الموقف المحرج لرئيس جنوب أفريقيا ليس الأول بين رؤساء العالم، وتكرر ولكن بشكل عكسى مع رئيس جمهورية التشيك حينما وضع قلم في جيبه أثناء إحدى المؤتمرات الصحفية.



