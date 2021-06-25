أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات , المخواة ,المندق , بلجرشي , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – سحب رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .
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