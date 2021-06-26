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بالفيديو.. متحدث الملكية الفكرية: يكشف سر وسم “جدتي أنا” : يرفع شعار لا تسرقها

بالفيديو.. متحدث الملكية الفكرية: يكشف سر وسم “جدتي أنا” : يرفع شعار لا تسرقها

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بالفيديو.. متحدث الملكية الفكرية: يكشف سر وسم “جدتي أنا” : يرفع شعار لا تسرقها

بالفيديو.. متحدث الملكية الفكرية: يكشف سر وسم “جدتي أنا” : يرفع شعار لا تسرقها
http://almnatiq.net/?p=997610
المناطق - الرياض

كشف محمد الحسن، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن سر وسم “جدتي أنا” الذي تصدر الترند بغموضه.

وعلق “الحسن” على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إذا رفعنا كلنا شعار لا تسرقها بنعرف من جدته والله يحفظ جداتنا”.

وقال في مقطع الفيديو: “مع انتشار الصورة لم يُعرف هي جدة من بالضبط، والصورة يمكن استخدامها بإذن كتابي من صاحبها، وفي تويتر يمكن إعادة التغريد أو التفضيل أو إعادة نشر الفيديو ونسبته لصاحبه”.

وأكد أن ذلك يدعم الملكية الفكرية قائلاً: “انتهاكها دائمًا يجعل الأرض غير خصبة لتصدير المبدعين والمبدعات لإبداعاتهم، فاحترام الملكية الفكرية مسؤولية الجميع”.

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