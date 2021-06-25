” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.