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” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير

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” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير

” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=997615
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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