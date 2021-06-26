الصحة توضح الفرق بين أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

أوضحت وزارة الصحة، إن ضربة الشمس والإجهاد الحراري يختلفان من حيث أعراض الإصابة وطريقة التعامل مع كل منهما لإنقاذ المصاب عن طريق الإسعافات الأولية.

وأضافت الوزارة، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، أن الإصابة بأعراض ضربة الشمس تعدّ أكثر خطورة من الإجهاد الحراري؛ حيث يمكن أن تؤدي إلى الوفاة ولها 6 أعراض تدل على الإصابة بها وهي :

​- ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية فأكثر.

– حرارة، واحمرار، ورطوبة في الجلد.

– ضربات نبض قوية، وسريعة.

– صداع وعدم اتزان وغثيان

– فقدان الوعي.

– الهلوسة برؤية، أو سماع أشياء غير موجودة بالواقع.

وأشارت إلى أنه خلال الإجهاد الحراري تنحصر أعراض الإصابة في التعرق الكثيف أو برودة وشحوب بلون الجلد قد يصاحبها اضطراب أو فقدان للوعي.

إسعاف المصابين بضربات الحرارة

وأوضحت وزارة الصحة، أنه في حالة ظهور أعراض تدل على الإصابة بضربة شمس يجب مساعدته وتقديم الإسعافات الأولية بتحريك المصاب إلى مكان بارد والإسراع بالاتصال برجال الإسعاف.

وأضافت الوزارة، أنه يجب كذلك القيام بمحاولة خفض درجة حرارة الجسم باستخدام الكمادات الباردة، والماء البارد مع تجنب إعطاء المصاب أي سوائل للشرب.

وفي حالة الإصابة بالإجهاد الحراري، نصحت الصحة باتباع قواعد الإسعاف التي تساعد على خفض درجة حرارة الجسم، وذلك من خلال تحريك المصاب إلى مكان بارد وتخفيف الملابس من على جسم المصاب.

وتتضمن قواعد إسعاف مصابي الإجهاد الحراري وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبط. ورش الجسم بالماء، مشيرة إلى أنه في حالة استمرار الأعراض لأكثر من ساعة والقيء وسوء الأعراض يجب نقل المصاب للمستشفى للتدخل الطبي.

نصائح لتجنب الإصابة بضربات الشمس

وحثّت الصحة، على البقاء في المنزل والمناطق المكيفة وعدم الخروج والتعرّض المباشر للشمس في حالة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة.

ودعت وزارة الصحة، إلى اتباع بعض النصائح الطبية والإرشادات العامة الهامة إذا كان هناك ضرورة للخروج في الطقس الحار للوقاية من الإصابة بالأمراض الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الطقس، وتتمثل هذه الإرشادات في:

– شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم؛ حيث يسبب الجفاف ونقص الأملاح المعدنية في الإصابات المرتبطة بالحرارة.

– يجب تجنب تناول المشروبات السكرية، والمشروبات شديدة البرودة.

– ممارسة النشاط البدني في وقت مبكر من اليوم قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس.

– التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: الشاي، القهوة وغيرهما.

– عدم البقاء، أو ترك الطفل داخل السيارة في الطقس شديد الحرارة.

– تجنب تناول الوجبات الساخنة، والثقيلة؛ حتى لا تزيد حرارة الجسم.

– تبريد الجسم عند الشعور بأعراض تقلصات الحرارة لتجنب الإصابة بضربة الحرارة.