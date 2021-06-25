أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ .
وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة ، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية .
تقنية المدينة للبنات تعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ .
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