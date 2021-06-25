احدث الأخبار

تقنية المدينة للبنات تعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ
منطقة المدينة المنورة
 الصحة توضح الفرق بين أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري
أبرز المواد
 الصحة العالمية: تعامل المملكة مع جائحة كورونا مثيرة للإعجاب
أبرز المواد
 ” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير
منطقة عسير
 بالفيديو.. متحدث الملكية الفكرية: يكشف سر وسم “جدتي أنا” : يرفع شعار لا تسرقها
محليات
 المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 بالفيديو.. سرقة “آي باد” رئيس جنوب أفريقيا خلال مؤتمر صحفي
أبرز المواد
 الحصيني: موسم الغبرة يستمر لـ45 يوما على 4 مناطق
محليات
 أكثر من 6 آلاف زيارة منزلية نفذتها صحة حفر الباطن خلال الربع الأول من العام الحالي
المنطقة الشرقية
 سقوط ضحايا مدنيين في قصف حوثي على تجمعات سكانية في محافظة البيضاء اليمنية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. الحكم على الشرطي قاتل جورج فلويد بالسجن أكثر من 22 عاما
أبرز المواد
 بسبب الأويغور الصين تهدد أوكرانيا بحرمانها من اللقاح الصيني المضاد لكورونا
أبرز المواد
تقنية المدينة للبنات تعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ

تقنية المدينة للبنات تعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ

منطقة المدينة المنورة
الصحة توضح الفرق بين أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

الصحة توضح الفرق بين أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

أبرز المواد
الصحة العالمية: تعامل المملكة مع جائحة كورونا مثيرة للإعجاب

الصحة العالمية: تعامل المملكة مع جائحة كورونا مثيرة للإعجاب

أبرز المواد
” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير

” الأرصاد “: أمطار رعدية على منطقة عسير

منطقة عسير

تقنية المدينة للبنات تعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ

تقنية المدينة للبنات تعلن عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للعام التدريبي 1443هـ
http://almnatiq.net/?p=997623
المناطق - واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة عن فتح القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للعام التدريبي 1443هـ اعتبارا من يوم غد الأحد حتى 27 / 11 / 1442هـ .
وأوضحت الكلية أن برنامج الدبلوم الصباحي يشمل تخصصات إدارة مكتبية وخياطة وإنتاج ملابس وتصميم أزياء والعناية بالبشرة والمكياج والعناية بالشعر والوسائط المتعددة ، بينما يشمل برنامج الدبلوم المسائي تخصص الإدارة المكتبية .

روابط ذات صلة

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي

خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي
جامعة طيبة تُعلن عن فتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج

جامعة طيبة تُعلن عن فتح باب القبول في عدد من التخصصات والبرامج
وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية

وكالة شؤون المسجد النبوي تعلن عن مواعيد المحاضرات الافتراضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*