ألمانيا تحظر رفع علم حماس في كافة أرجاء البلاد

المناطق - وكالات

أقر البرلمان الألماني حظر استخدام أعلام ورموز حركة حماس في عموم البلاد، منعاً لتشجيع الخطاب المتطرف والحث على العنف.

أتت تلك الخطوة بعد أن ارتفعت خلال الأسابيع الماضية أعلاما لحماس، في تظاهرات تحض على “الكراهية”، بحسب السلطات الألمانية ضد إسرائيل، واليهود أيضاً.

يشار إلى أنه وفق القوانين الألمانية السابقة كان يتعين حظر البرلمان لحركة أو جمعية ما أولا، كي يتمكن المشرعون من تجريم أو منع استخدام رموزها، لكن مع القانون الذي أقر اليوم الجمعة، بات كافيا منع رفع أعلام أي حركة موضوعة على قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، كحماس أو حزب العمال الكردستاني، أو غيرهما.

وكانت تقارير محلية أفادت في وقت سابق بأن الائتلاف الحكومي في ألمانيا، المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، ينوي حظر علم حماس في البلاد، بسبب خطاب الحركة ومناصريها الذي يحض على العنف، ومعاداة السامية بحسب القوانين الألمانية.

يذكر أن الموقف الألماني خلال الحرب الأخيرة على غزة (في مايو الماضي)، انتقد بشدة حماس، محملا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع، وواصفا إطلاقها الصواريخ نحو المدن الإسرائيلية بالإرهاب.