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رجل يقفز من طائرة متحركة في مطار لوس أنجلوس

رجل يقفز من طائرة متحركة في مطار لوس أنجلوس
http://almnatiq.net/?p=997629
المناطق - وكالات

قالت السلطات الأمنية في مطار لوس أنجلوس الدولي إن راكبا نُقل إلى المستشفى مساء الجمعة بعد أن قفز من طائرة تابعة لشركة يونايتد إكسبريس كانت تسير مبتعدة عن بوابة في المطار.

ووفقا لمتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، فقد كانت رحلة “يونايتد إكسبريس 5365″، التي تديرها شركة “سكاي ويست”، تبتعد عن البوابة بعد الساعة 7 مساء بقليل، عندما حاول الرجل خرق قمرة القيادة بدون جدوى، ثم تمكن من فتح باب الخدمة وقفز أسفل منزلقة الطوارئ على مدرج المطار.

وأوضحت السلطات أنه تم القبض على الراكب واحتجز في ممر المدرج، ثم أعطي العلاجات الأولية من إصابات لا تهدد حياته ونقل إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقال مطار لوس أنجلوس إن الطائرة، وهي من طراز “إمبرار 175” ذات المحركين، التي كانت متجهة إلى سولت ليك سيتي عادت إلى بوابتها، وظلت رابضة في أرض المطار بعد ساعات من الحادث.

وأوضحت السلطات أنه لم يصب أي شخص آخر على متن الطائرة بأذى باستثناء الرجل، بينما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في الأمر، وتعمل على تحديد دافع الراكب من وراء فعلته.

يشار إلى أن هذا الحادث هو الاضطراب الثاني في مطار لوس أنجلوس الدولي في يومين.

فيوم الخميس الماضي، اخترق سائق سياجا متسلسلا في منشأة شحن تابعة لشركة “فيدكس” وتوجه إلى المطار، وعبر مدارج الطائرات بينما كانت الشرطة تطارد السيارة.

وقالت الشرطة إن السائق اعتقل ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، غير أنه تم إغلاق مدرجين لفترة وجيزة.

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