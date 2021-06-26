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الطائف تتوقع أكثر من 3 ملايين زائر وسائح .. وتشغيل الخدمات بطاقاتها القصوى

الطائف تتوقع أكثر من 3 ملايين زائر وسائح .. وتشغيل الخدمات بطاقاتها القصوى

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الطائف تتوقع أكثر من 3 ملايين زائر وسائح .. وتشغيل الخدمات بطاقاتها القصوى

الطائف تتوقع أكثر من 3 ملايين زائر وسائح .. وتشغيل الخدمات بطاقاتها القصوى
http://almnatiq.net/?p=997641
المناطق - الطائف

تشهد المواقع السياحية في الطائف حاليًا إقبالاً مكثفًا من المصطافين والزوار من مختلف مناطق ومحافظات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ اكتظت بهم المراكز والمنتجعات السياحية، إضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار لعروس المصائف “الطائف” أكثر من ثلاثة ملايين و500 ألف سائح ومصطاف خلال هذا العام 1442هـ.

وأبان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني أن الطائف تشهد هذه الأيام ذروة الإقبال السياحي؛ وهو ما ينعكس على تشغيل المرافق السياحية كافة، ودعم الاقتصاد المحلي.. موجهًا المرافق الخدمية كافة لبذل المزيد من الجهد للتسهيل على السائحين، وراحتهم.

وأكد الميموني أن الطائف كغيرها من مناطق ومحافظات السعودية تلقى دعمًا مستمرًّا من حكومة السعودية، وحظيت بالكثير من المشروعات التنموية والتطويرية الجديدة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمواطنين.

من جانبه، أفاد أمين محافظة الطائف، الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بأن الأمانة وضعت إمكانياتها لخدمة الأهالي والمصطافين عبر تنفيذ خطة العمل الصيفية التي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي للبناء والتعديات والأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز على مدار الساعة.

وأوضح أمين محافظة الطائف أن الأمانة دعمت أعمالها في الشفا والهدا لتقديم أفضل الخدمات للسائحين والمصطافين، عبر تهيئة شبكة الطرق الداخلية والشوارع المحورية لموسم الصيف، إضافة لإنجاز الأعمال التطويرية في عدد من الشوارع والطرق، وتهيئة الحدائق العامة والتشجير، ودعم المسطحات الخضراء والمواقع السياحية ومداخل ومخارج المدينة، إضافة إلى تشغيل النوافير والشلالات المائية بعدد من المواقع المختارة.

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