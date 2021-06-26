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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=997645
المناطق - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 5 مناطق بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 140 يوماً 1672 مسجداً، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها مسجدين في كل من منطقتي الباحة وجازان ومسجد واحد في مناطق عسير والشرقية والحدود الشمالية.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

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