النصر يدعم صفوفه بـ 3 صفقات من العيار الثقيل خلال أيام

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فجر مجلس إدارة نادي النصر السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أبدي اقترابه من التعاقد مع 3 نجوم من البرازيل على مستوي عالي، في الانتقالات الصيفية الجارية.

الجدير بالذكر أن نادي النصر السعودي قد أعلن عن تعاقده منذ أيام مع اللاعب البرازيلي أنديرسون تاليسكا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بالإضافة إلى المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، من بشكتاش التركي.

ولم يكتفِ آل معمر ومجلسه، بهاتين الصفقتين، حيث يرغب في ضم نجوم آخرين، بطلب شخصي من البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛

وهم: – قلب الدفاع البرازيلي والاس فورتونا

– متوسط الميدان البرازيلي خوسيه باولينيو

– الجناح الأيمن البرازيلي إيفيرتون ريبيرو