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الإمارات تسجّل 2282 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الإمارات تسجّل 2282 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

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الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

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أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=997663
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1267 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 6 مُنشآت مخالفة، وتحرير 54 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 28 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للاجراءت الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940 .
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، داعيةً إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

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