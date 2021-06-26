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الإمارات تسجّل 2282 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الإمارات تسجّل 2282 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

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الصين تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات تسجّل 2282 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

الإمارات تسجّل 2282 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات
http://almnatiq.net/?p=997664
المناطق - وكالات

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2,282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 624,814 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1,792 وفاة، مشيرة إلى شفاء 2,233 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 603,541 حالة.

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