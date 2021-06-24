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التدريب التقني والمهني بالقصيم يفتح بوابة القبول لدبلوم الكليات والمعاهد غداً

التدريب التقني والمهني بالقصيم يفتح بوابة القبول لدبلوم الكليات والمعاهد غداً

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التدريب التقني والمهني بالقصيم يفتح بوابة القبول لدبلوم الكليات والمعاهد غداً

التدريب التقني والمهني بالقصيم يفتح بوابة القبول لدبلوم الكليات والمعاهد غداً
http://almnatiq.net/?p=997666
المناطق - القصيم

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، فتح بوابة القبول الإلكتروني غداً للراغبين في التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات في المنشآت التدريبية بالمنطقة، لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ.
وأوضح مدير الإدارة محمد بن صالح المذن أن التسجيل سيستمر حتى 27 / 11 / 1442هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات وسيبدأ في 24 / 11 / 1442هـ التسجيل في دبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية وذلك حتى 4 / 12 / 1442هـ فيما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف في 28 / 11 / 1442هـ ويستمر حتى 4 / 12 / 1442هـ.
وبيّن المذن أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

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