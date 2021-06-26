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انطلاق مهرجان “نلتقي بالقريات” الخميس القادم بفعاليات منوعة

انطلاق مهرجان “نلتقي بالقريات” الخميس القادم بفعاليات منوعة
http://almnatiq.net/?p=997681
المناطق - القريات

ينطلق يوم الخميس القادم مهرجان “نلتقي بالقريات” وذلك في مقر القريات مول الذي بدأ العمل فيه منذ وقتٍ مبكر للخروج بمهرجان حافل يجمع في فعالياته طوال ثلاثة أيام الكثير من النشاطات الترفيهية والفعاليات ذات الطابع المنوع .
وأوضح المشرف العام على المهرجان رئيس لجنة الثقافة والفنون بالقريات الأستاذ أحمد عايض الشراري أن المهرجان الذي تنظمه لجنة الثقافة والفنون بالقريات روعي فيه إشراك جميع الفئات بالمجتمع، عبر انتقاء فعاليات تتناسب مع ذائقة وهوايات الزوار.
وبين الشراري أن المهرجان يضم عدداً من الفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية من خلال أركان منوعة ومعارض للفنون التشكيلية والرسم المباشر، بمشاركة مرسم لأطفال القريات.
وسيستمتع زوار المهرجان بفعاليات منوعة .

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