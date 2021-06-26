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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن يقدم خدماته لـ 10794 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن يقدم خدماته لـ 10794 مستفيداً خلال أسبوع

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أبرز المواد

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن يقدم خدماته لـ 10794 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مشروع التغذية للأطفال والأمهات في اليمن يقدم خدماته لـ 10794 مستفيداً خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=997689
المناطق - وكالات

بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية لـ 10,794 مستفيدا خلال المدة من 10 حتى 16 يونيو 2021م.
وجرى فرز 2,349 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 486 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 673 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 402 طفل لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 1,102 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، و تقديم الخدمات العلاجية لـ 330 مستفيدة، فيما حصلت 1,996 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) ، واستفادت 2,584 مراجعة من أنشطة التوعية و 872 من ركن المشورة.
ويأتي ذلك امتدادا لدور المملكة الإنساني ممثلا بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات في اليمن وفقا لما يمرون به.

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