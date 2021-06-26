بنسخته الأولى تحت شعار “نتعلم ونبدع والمستقبل أمامنا “.. اتحاد الدراجات يختتم سباق ذوي الإعاقة

اختُتمت أمس في الرياض بطولة دوري الاتحاد لذوي الإعاقة للدراجات الهوائية بنسخته الأولى تحت شعار “نتعلم ونبدع والمستقبل أمامنا”، بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، ضمن روزنامة الموسم الرياضي الداخلي 2021م.

وانطلقت مجريات السباق بأربع فئات في جامعة الملك سعود، حيث حصل على المركز الأول في فئة “3 عجلات كبيرة وعجلات مساندة” ناصر الدوسري، وجاء بالمركز الثاني عبدالرحمن المحيسن، وحل ثالثاً أحمد المزروع.

وفي منافسات فئة “البنات” حصلت على المركز الأول الدانة الخضير، وفي المركز الثاني رزان الحربي، وثالثاً ثرية الخويطر، وفي فئة “3 عجلات صغيرة وعجلات مساندة” حصل على المركز الأول حمد العتيبي، وثانياً عزام الشبانات، وثالثاً خالد أبو حميد، وفئة “عجلتين” حصل على المركز الأول إبراهيم الرمحين، وفي المركز الثاني عبدالله المناور، وثالثاً عبدالرحمن السلطان.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، وسمو الأميرة مشاعل بنت فيصل رئيسة اللجنة النسائية، وعضو مجلس الإدارة أسماء الجاسر، الفائزين والفائزات إضافة لتقديم الميداليات لجميع المشاركين.

وأكد اتحاد الدراجات على جميع المشاركين والحضور تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تكفل للجميع المحافظة على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من فيروس كورونا.