دراسة جديدة بشأن كورونا.. مناعة القطيع العالمية أصبحت “بعيدة المنال”

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من أجل القضاء على جائحة فيروس كورونا، لا بد من تطعيم حوالى 70 في المائة من سكان العالم البالغ عددهم 7.9 مليار شخص، بينما لم يأخذ اللقاح سوى 10.04 في المائة منهم حتى يونيو 2021، وجميعهم من دول غنية، بحسب ما نقله موقع “ساينس ألرت” عن خبراء الصحة العامة.

ونقل الموقع عن دراسة علمية رصدت مجموعة بيانات حول توزيع اللقاح، تم تجميعها بواسطة مقياس السرعة التابع لمركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك الأمريكية، إشارتها إلى أن الوصول إلى مناعة القطيع العالمية بات “بعيد المنال”.

وأوضحت الدراسة أن الغالبية المحصنة تلقت لقاحها في الدول الغنية، بينما تلقى 0.9 في المائة فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن البلدان التي تمثل سُبع سكان العالم احتفظت بأكثر من نصف اللقاحات المتاحة بحسب تقديرات شهر يونيو 2021، ما جعل من الصعب على البلدان المتبقية شراء الجرعات.

وفي العام الماضي، وضع باحثون في جامعة “نورث إيسترن” دراسة خلصت إلى أن 61 في المائة من الوفيات في جميع أنحاء العالم كان من الممكن تجنبها إذا تعاونت البلدان على تنفيذ خطة توزيع لقاحات عالمية عادلة، مقارنة بنسبة 33 في المئة فقط إذا حصلت البلدان المرتفعة الدخل على اللقاحات أولا.