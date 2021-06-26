50 بحثا خلال 4 أيام تناقش قضايا الرواية العربية المعاصرة في أدبي الباحة

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أقر نادي الباحة الأدبي جدول جلسات الملتقى السادس للرواية العربية الذي سيعقد خلال الفترة من / 18 – 21 /11 / 1442 هـ تحت عنوان ( الرواية العربية من ٢٠٠٠ – ٢٠٢٠ ملامح وآفاق)

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالباحة حسن بن محمد الزهراني أن الملتقى سيضم ١٢ جلسة يقدم خلالها العديد من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالرواية من داخل الوطن العربي وخارجه 50 بحثا حول الرواية العربية.

وتأتي هذه المحاور في 12 جلسة خلال أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بواقع 3 جلسات لكل يوم

ودعا جميع المثقفين العرب وخصوصا المهتمين بالرواية لمتابعة جلسات الملتقى وإثرائها بمداخلاتهم القيمة