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جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع

جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع

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جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع

جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع
http://almnatiq.net/?p=997724
المناطق - الرياض

أطلقت جمعية المشاريع بدعم من مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مبادرة (معسكر قادة المشاريع) بحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بمدينة الرياض حيث بدأ الحفل بكلمة افتتاحية القاها نيابة عن رئيس مجلس إدارة جمعية المشاريع المشرف العام للجمعية المهندس فيصل ال دغيم رحب فيها برؤساء الجمعيات والحضور وأكد فيها على دور الجمعيات الأهلية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية و الحاجة الماسة لضخ الخبرة التخصصية وتنوع الكفاءات وتأهيلها في مجال إدارة المشاريع التنموية لسد النقص في هذا الجانب وتهدف هذه المبادرة لتمكين القطاع التنموي والأفراد العاملين فيه بمنهجية وأدوات إدارة المشاريع لتنمية القدرات الوطنية في مجال قيادة مكاتب إدارة المشاريع و رفع كفاءات تنفيذ المشاريع التنموية في الجمعيات الأهلية بعد ذلك قدم عرضا عن أنشطة البرنامج و إنجازات الجمعية ومشاركتها والشراكات التي عقدتها خلال العام الحالي تلا ذلك عرضا عن برامج المعسكر حيث يضم خمسة عشر مرحلة بدء من استقبال طلبات الترشيح وعمل المقابلات الشخصية وبناء الملف الشخصي للمقبولين و تحليل نقاط القوة والضعف والثغرات ونقل المعرفة والاستدامة وتحديد مواصفات المقاييس والمؤشرات وصولا لتحديد الحالة المستهدفة باستخدام واحد وعشرون أداه يتخللها أربعة عشر ندوة ولقاءات افتراضية وزيارات ميدانية عقب ذلك اختتم الحفل بصورة جماعية للضيوف والمشاركين.

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