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المنتخب السعودي للمعلوماتية يفوز بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021

المنتخب السعودي للمعلوماتية يفوز بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021

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المنتخب السعودي للمعلوماتية يفوز بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021

المنتخب السعودي للمعلوماتية يفوز بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021
http://almnatiq.net/?p=997736
المناطق - الرياض

حققت المملكة العربية السعودية جائزة عالمية جديدة بحصد ميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021 في نسخته الـ33, التي نظمتها دولة سنغافورة -عن بُعد- في المدة من 19 إلى 25 يونيو الجاري.
وحقق الطالب فارس البسيوني من الهيئة الملكية بينبع الميدالية البرونزية من بين 351 طالباً يمثلون 88 دولة، لترفع المملكة رصيدها في ثالث مشاركة لها في المسابقة إلى ميداليتين برونزيتين، حيث بدأت مشاركة المنتخب السعودي في الأولمبياد عام 2019.
وشاركت المملكة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وغيرها من المسابقات الدولية بشراكة إستراتيجية بين وزارة التعليم و”موهبة” تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، وتمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الربحية، لتحقيق منجزات عالمية من خلال الاستثمار في أبناء وبنات الوطن.
ومثَّل الوطن في المسابقة العريقة -التي تتطلب الحل باستخدام لغات البرمجة- فريق ضم الطلاب: فارس بسيوني من إدارة تعليم ينبع الصناعية، ومحمد السعد من إدارة تعليم الدمام، وحميد الهذلي، وعبدالمحسن صالح من إدارة تعليم جدة.
وخضع فريق المملكة المشارك في أولمبياد المعلوماتية لتدريب مكثف بجامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية “كاوست” تحت إشراف متخصصين في المجال المعلوماتي، وتلقى المنتخب السعودي للمعلوماتية أكثر من 2500 ساعة تدريبية على مدار 4 سنوات منذ التحاق أعضائه ببرنامج موهبة للأولمبياد الدولية تخصص المعلوماتية منذ عام 2018 و2019م.
يشار إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، التي تقوم بتفريغ “الطلاب” لحضور معسكرات التدريب على مدار العام، ويعدّ واحداً من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها “موهبة” للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها، وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.

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