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الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

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الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
http://almnatiq.net/?p=997743
المناطق - وكالات

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني .
وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الذي شدد على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين .
وأضافت أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير -إن وجد- فهو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.
وأدانت عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائلي والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة في الوقت نفسه حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني .
وقالت الوزارة في بيان اليوم : إن حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية، كما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الذي شدد على أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين .
وأضافت أن تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير -إن وجد- فهو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.
وأدانت عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائلي والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء، محملة في الوقت نفسه حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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