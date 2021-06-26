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“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”

“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”

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“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”

“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”
http://almnatiq.net/?p=997744
المناطق - الرياض

في إطار التعاون المجتمعي وتفعيل التكامل بين القطاعات الغير ربحية، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمستفيدين، وقعت جمعية عيوني الصحية، اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بحي النظيم والجنادرية، وقد وقع من جانب الجمعية رئيسها التنفيذي خالد الفقيه، فيما مثل ورود نوارة مؤسسة وقائدة فرق ورود نوارة التطوعية نورة العقلا، وذلك بمقر الجمعية في مدينة الرياض.
وقد شهد الاتفاقية الأمين العام للجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سلمان المطيري، والذي بارك هذه الشراكة وأشاد بما يقوم به فريق ورود نوارة من أعمال تطوعية لها بالغ الأثر في الارتقاء بجودة العمل المجتمعي في المملكة، كما أكد على أهمية الاحتساب والثمرة التي يجنيها المتطوع المحتسب بما يعود عليه بالخير والبركة والسعادة في حياته.
وتهدف لتفعيل البرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية للتوعية بأهمية صحة العيون وفق معايير مؤسسية احترافية، حيث يقدم ورود نوارة التطوعي خدمات المساندة والتنظيم والدعم لهذه المناشط، كما تهدف الشراكة لتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل بما يسهم في تحقيق التنمية الصحية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الاتفاقية بين “عيوني” و “ورود نوارة التطوعي” لتعزيز استثمار العمل التطوعي، وتقديم الخــدمـات الصحـيـة النوعـيـة في مجال صحة العيون والخدمات العلاجية وفقاً لأولوية الاحتياج، ولتعزيز الجانب الوقائي والتوعية الصحية بين أفراد المجتمع، ويمتلك فريق ورود نوارة خبرة طويلة في صناعة وتنظيم المبادرات التطوعية النوعية مع جهات حكومية وجمعيات خيرية داخل المملكة وخارجها.

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