عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا

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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبو اثنين أن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب بخصوص قضية الهجرة يمثل نوعًا من الانتهازية السياسية المرفوضة التي تسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية وتضر بمتطلبات الشراكة بين الجانبين.

وقال أبو اثنين في كلمته أمام الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب اليوم: إن قرار البرلمان الأوروبي نقل التوتر المغربي الإسباني من مستوى ثنائي يمكن حله بين دولتين جارتين إلى مستوى أعلى بين دولة عربية وتكتل أوروبي، تجمعهما شراكة في عدة ملفات، مشيرا إلى أنه بسبب هذا القرار غير المسؤول انتقل هذا الخلاف الآن ليكون بين البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي.

ونوّه أبو اثنين بأن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن المغرب جاء استمرارًا لنهجه غير المسؤول الذي تضمن انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وبناءً على معلومات غير دقيقة ومتحيزة، مبينًا أن البرلمان الأوروبي اتخذ موقفًا لا يعكس الحد الأدنى من المسؤولية في إدارة خلاف حدث بين أحد أعضائه ودولة عربية بينها وبين الدول الأوروبية شراكة إستراتيجية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي على رفض البرلمان العربي وإدانته لقرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا، ووقوفه التام إلى جانب المغرب وفي حقها في مراقبة حدودها وما تتخذه من إجراءات بشأن الهجرة غير الشرعية، داعيًا إلى تدعيم الحوار السياسي بين المغرب وإسبانيا لحل الخلاف بينهما.

ودعا عساف أبو اثنين البرلمان العربي إلى تشكيل وفد من البرلمانيين العرب لإجراء حوار مباشر مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي وعرض وجهة نظر البرلمان العربي على نحو يسهم ويؤدي إلى تغيير منهجهم في قضية الهجرة بالذات وفي التعامل مع القضايا العربية بشكل عام.