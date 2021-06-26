احدث الأخبار

عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا
أبرز المواد
 “عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”
محليات
 المملكة ومكافحة المخدرات.. جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية لمحاربة تلك الآفة
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان
أبرز المواد
 جمعية إدارة المشاريع الخيرية والتنموية تطلق معسكر قادة المشاريع
منطقة الرياض
 50 بحثا خلال 4 أيام تناقش قضايا الرواية العربية المعاصرة في أدبي الباحة
منطقة الباحة
 حملة أمير الجوف “كلنا أهل” تقدم مبادرات خيرية ومجتمعية بـ7 ملايين ريال لآلاف المستفيدين
منطقة الجوف
 بنسخته الأولى تحت شعار “نتعلم ونبدع والمستقبل أمامنا “.. اتحاد الدراجات يختتم سباق ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى تبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية مستقبل الصناعة في المملكة
أبرز المواد
 شاهد.. قرار صلاة الجنازة بعد الصلاة بساعة يسبب زحاماً ويفقد الاحترازات قوتها
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدعو لبلورة خطة عمل عربية موحدة لمواجهة المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي
أبرز المواد
 شرطة الشرقية: القبض على 4 أشخاص امتهنوا سلب الأشخاص تحت تهديد السلاح
المنطقة الشرقية
عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا

عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا

أبرز المواد
“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”

“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”

محليات
المملكة ومكافحة المخدرات.. جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية لمحاربة تلك الآفة

المملكة ومكافحة المخدرات.. جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية لمحاربة تلك الآفة

أبرز المواد
مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان

مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان

أبرز المواد

عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا

عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا
http://almnatiq.net/?p=997747
المناطق - الرياض

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي عساف بن سالم أبو اثنين أن قرار البرلمان الأوروبي تجاه المغرب بخصوص قضية الهجرة يمثل نوعًا من الانتهازية السياسية المرفوضة التي تسيء إلى العلاقات العربية الأوروبية وتضر بمتطلبات الشراكة بين الجانبين.
وقال أبو اثنين في كلمته أمام الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي للرد على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب اليوم: إن قرار البرلمان الأوروبي نقل التوتر المغربي الإسباني من مستوى ثنائي يمكن حله بين دولتين جارتين إلى مستوى أعلى بين دولة عربية وتكتل أوروبي، تجمعهما شراكة في عدة ملفات، مشيرا إلى أنه بسبب هذا القرار غير المسؤول انتقل هذا الخلاف الآن ليكون بين البرلمان الأوروبي والبرلمان العربي.
ونوّه أبو اثنين بأن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن المغرب جاء استمرارًا لنهجه غير المسؤول الذي تضمن انتقادات واتهامات لا أساس لها من الصحة، وبناءً على معلومات غير دقيقة ومتحيزة، مبينًا أن البرلمان الأوروبي اتخذ موقفًا لا يعكس الحد الأدنى من المسؤولية في إدارة خلاف حدث بين أحد أعضائه ودولة عربية بينها وبين الدول الأوروبية شراكة إستراتيجية.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي على رفض البرلمان العربي وإدانته لقرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا، ووقوفه التام إلى جانب المغرب وفي حقها في مراقبة حدودها وما تتخذه من إجراءات بشأن الهجرة غير الشرعية، داعيًا إلى تدعيم الحوار السياسي بين المغرب وإسبانيا لحل الخلاف بينهما.
ودعا عساف أبو اثنين البرلمان العربي إلى تشكيل وفد من البرلمانيين العرب لإجراء حوار مباشر مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي وعرض وجهة نظر البرلمان العربي على نحو يسهم ويؤدي إلى تغيير منهجهم في قضية الهجرة بالذات وفي التعامل مع القضايا العربية بشكل عام.

روابط ذات صلة

“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”

“عيوني” الصحية توقع اتفاقية تعاون مع فريق ورود نوارة التطوعي”
المملكة ومكافحة المخدرات.. جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية لمحاربة تلك الآفة

المملكة ومكافحة المخدرات.. جهود حثيثة لتعزيز حصانة المجتمع ودعم للجهود الدولية لمحاربة تلك الآفة
مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان

مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 14.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة ألواح حديدية قادمة من لبنان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*