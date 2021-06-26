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بلدية الخبر تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الصحية بمشاركة مع الشرطة والصحة والموارد البشرية

بلدية الخبر تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الصحية بمشاركة مع الشرطة والصحة والموارد البشرية
http://almnatiq.net/?p=997756
الخبر - المناطق

أغلقت بلدية محافظة الخبر مساء أمس الجمعة 25/يونيو/2021م، عدد 21 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية، وعدم تطبيق “توكلنا”، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تلك المخالفات التي تم رصدها من خلال جولات رقابية مكثفة نفذتها البلدية بمشاركة شرطة الخبر، وفرع وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية، ممثلة بمكتب عمل الخبر، وذلك سعيا الى حماية المجتمع من وباء فايروس كورونا من خلال الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد المهندس سلطان الزايدي استمرار بلدية الخبر جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق توكلنا وعدم التجمعات في كافة المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق، منوها بأنه سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق كافة المخالفين دون تهاون، مع رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” من خلال تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعا الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940

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