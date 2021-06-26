تعليم الرياض يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

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تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في الاحتفاء بـ”اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”, الذي يوافق 26 يونيو من كل عام.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن مشاركة الإدارة تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات والسموم والحدّ من انتشارها، للوصول إلى مجتمع خال من المخدرات.

وأشار إلى أن الإدارة ستقوم من خلال منصاتها ومكاتب التعليم بتقديم عدة رسائل توعوية لأفراد المجتمع إسهاما منها مع الجهات ذات الاختصاص في الحفاظ على أبناء الوطن من خطر هذه الآفة.