احدث الأخبار

نادي أبها يحقق لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في التايكوندو
أبرز المواد
 المغرب تسجل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 السفير المعلمي : المملكة من أكبر الداعمين للأمن والسلم الدوليين
أبرز المواد
 أكثر 7 أمراض جلدية شيوعًا في الصيف وكيف تقي نفسك منه
أبرز المواد
 تعليم الرياض يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 المنتخب السعودي للمعلوماتية يفوز بميدالية برونزية في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2021
أبرز المواد
 جهود متواصلة “برًا وبحرًا وجوًا” تُثمر عن إحباط تهريب أكثر من 108 ملايين حبة كبتاجون
أبرز المواد
 بلدية الخبر تغلق 21 منشأة مخالفة للتدابير الصحية بمشاركة مع الشرطة والصحة والموارد البشرية
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يشارك في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات
منطقة تبوك
 شرطة الرياض: القبض على 6 مواطنين ومقيم امتهنوا سرقة الصيدليات
أبرز المواد
 عساف أبو اثنين يؤكد رفض وإدانة قرار البرلمان الأوروبي بشأن تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا
أبرز المواد
نادي أبها يحقق لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في التايكوندو

نادي أبها يحقق لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في التايكوندو

أبرز المواد
المغرب تسجل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
السفير المعلمي : المملكة من أكبر الداعمين للأمن والسلم الدوليين

السفير المعلمي : المملكة من أكبر الداعمين للأمن والسلم الدوليين

أبرز المواد
أكثر 7 أمراض جلدية شيوعًا في الصيف وكيف تقي نفسك منه

أكثر 7 أمراض جلدية شيوعًا في الصيف وكيف تقي نفسك منه

أبرز المواد

نادي أبها يحقق لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في التايكوندو

نادي أبها يحقق لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في التايكوندو
http://almnatiq.net/?p=997774
المناطق_واس

حقق فريق التايكوندو بنادي أبها صدارة الأبطال بعد تحقيقه لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في المنافسات التي اختتمت اليوم بصالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة (30) فريقاً, وحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري وعضو مجلس الإدارة محمد الوبران.
وحصل الفريق الأول بنادي أبها على كأس البطولة بمجموع (310) نقاط، وجاء فريق الشباب ثانياً بـ (308) نقاط, فيما حل ضيف الموسم فريق الأخدود الذي يشارك لأول مرة في المركز الثالث بـ (106) نقاط، والرياض رابعاً بـ (60) نقطة، وفاز فريق النهضة بكأس الفريق المثالي، ولاعب أبها علي عسيري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.
وعلى صعيد درجة الشباب حصل فريق أبها أيضاً على كأس البطولة بـ (310) نقاط، وحل الهلال في الوصافة بـ (262) نقطة، والفرع ثالثاً بـ (232) نقطة، والوحدة في المركز الرابع بـ (177) نقطة والأهلي على كأس الفريق المثالي.
وعلى هامش البطولة عقد رئيس الاتحاد اجتماعاً بمدربي وإداريي الفرق, تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل اللعبة ودعم المنتخبات السعودية بأفضل العناصر وتجهيزها على أكمل وجه.

روابط ذات صلة

المغرب تسجل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السفير المعلمي : المملكة من أكبر الداعمين للأمن والسلم الدوليين

السفير المعلمي : المملكة من أكبر الداعمين للأمن والسلم الدوليين
أكثر 7 أمراض جلدية شيوعًا في الصيف وكيف تقي نفسك منه

أكثر 7 أمراض جلدية شيوعًا في الصيف وكيف تقي نفسك منه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*