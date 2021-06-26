نادي أبها يحقق لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في التايكوندو

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حقق فريق التايكوندو بنادي أبها صدارة الأبطال بعد تحقيقه لقبي بطولة المملكة للأوزان الأولمبية لدرجة الشباب والدرجة الأولى في المنافسات التي اختتمت اليوم بصالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة (30) فريقاً, وحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو شداد العمري وعضو مجلس الإدارة محمد الوبران.

وحصل الفريق الأول بنادي أبها على كأس البطولة بمجموع (310) نقاط، وجاء فريق الشباب ثانياً بـ (308) نقاط, فيما حل ضيف الموسم فريق الأخدود الذي يشارك لأول مرة في المركز الثالث بـ (106) نقاط، والرياض رابعاً بـ (60) نقطة، وفاز فريق النهضة بكأس الفريق المثالي، ولاعب أبها علي عسيري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وعلى صعيد درجة الشباب حصل فريق أبها أيضاً على كأس البطولة بـ (310) نقاط، وحل الهلال في الوصافة بـ (262) نقطة، والفرع ثالثاً بـ (232) نقطة، والوحدة في المركز الرابع بـ (177) نقطة والأهلي على كأس الفريق المثالي.

وعلى هامش البطولة عقد رئيس الاتحاد اجتماعاً بمدربي وإداريي الفرق, تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص مستقبل اللعبة ودعم المنتخبات السعودية بأفضل العناصر وتجهيزها على أكمل وجه.