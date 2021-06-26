تأهل لاعبة كرة الطاولة مريم المريسل الى أولمبياد طوكيو2021

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تأهلت لاعبة كرة الطاولة للاحتياجات الخاصة مريم بنت خالد المريسل الى دورة الألعاب الاولمبية بعد حصولها الى الوايد كارد لحصولها على تصنيف متقدم بالاتحاد الدولي لكرة الطاولة .

ومن جهة أخرى عبرت لاعبة كرة الطاولة للاحتياجات الخاصة مريم بنت خالد المريسل المتأهلة لدورة الالعاب الاولمبية عن شكرها وتقديرها للاتحاد السعودي لكرة الطاولة لما بذله من جهد وتواصل مستمر مع الاتحاد الدولي لكرة الطاولة والذي أثمر عن حصولها على الوايد كارد بعد تقدم تصنيفها لدى الاتحاد الدولي . وأكدت أنها سوف تبذل كافة جهدها لتقديم المستوى المشرف خلال المشاركة في الاولمبياد .