مدير صحة بيشة يعتمد تجهيز وتشغيل أجنحة الصحة النفسية بمستشفى تثليث العام

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اعتمد سعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني تجهيز وتشغيل أجنحة الصحة النفسية بمستشفى تثليث العام ، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 27 من شهر يونيو من عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة ، أن جناح الرجال يحتوي على 4 أسرّة، فيما يحتوي جناح النساء على 6 أسرّة، وتوفر أجنحة الصحة النفسية بالمستشفى معايير الخصوصية للمراجعين، كما يقدم الكادر الطبي من ذوي الخبرات برامج خاصة لعلاج اضطرابات المزاج المختلفه مثل الاكتئاب والهوس بالإضافة إلى اضطربات الذهان، وكذلك الاضطرابات النفسية المصاحبة للولادة والحالات النفسية المصاحبة للأمراض العضوية.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي لعمل بيئة عمل في أجنحة الصحة النفسية بالمستشفى كونه ينعكس إيجاباً على رضا المستفيد من الخدمة وسلامة المرضى وتقديم خدمات أفضل.