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التدريب التقني والمهني بنجران يبدأ غداً استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم

التدريب التقني والمهني بنجران يبدأ غداً استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم
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المناطق_واس

تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران غداً استقبال طلبات التسجيل ببرنامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والمعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ، ويستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح مدير الإدارة بالمنطقة سعيد آل جبار أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عدد من التخصصات التقنية والمهنية، كما يشمل التسجيل برامج الدبلوم المسائي لكلية البنين وكلية البنات وفق التخصصات المطروحة عبر بوابة القبول الموحد، مشيراً إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.
وأكد حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة على التوسع في برنامج البكالوريوس وفتح المجال لتخصصات أكثر سواء في كليات البنين أو البنات بما يواكب احتياج سوق العمل.

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