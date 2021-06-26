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نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الثامن على كأس وزارة النقل وجائزة النادي التقديرية بالطائف

نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الثامن على كأس وزارة النقل وجائزة النادي التقديرية بالطائف
http://almnatiq.net/?p=997786
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اختتم نادي سباقات الخيل اليوم, الأسبوع السباقي الرابع بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف.
واشتمل الحفل على ثمانية أشواط تخللها الشوط الرابع على جائزة النادي التقديرية والشوط السابع على كأس وزارة النقل.
وكانت نتائج الحفل كالتالي:
الشوط الأول تكافؤ من 0-85 على مسافة 1200 م وفاز به الجواد بيهايف للمالك سعد المطيري وتدريب فواز الغريبان وقيادة الخيال علي الميموني.
والشوط الثاني للخيل المبتدئة ومسافته 1400م وفازت به الفرس ايفنت للمالك عبدالله الخشان وتدريب عبدالعزيز المتعب وقيادة الخيال عبدالله الفيروز.
والشوط الثالث للأفراس المبتدئة ومسافته 1600م وفازت به الفرس نجابة العز للمالك غربي الشمري وتدريب سعد الجنيدي وقيادة الخيال محمد الدهام.
فيما جاءت نتائج الشوط الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية ومسافته 1200م وتوجت بالجائزة الفرس مصابيح للمالك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريب ناصر الأزمع وقيادة الخيال عبدالله الراشد.
والشوط الخامس للخيل المبتدئة عمر السنتين ومسافته 1200م وفازت به الفرس سيوف العز للمالك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وتدريب ناصر الأزمع وقيادة الخيال عبدالله الراشد.
والشوط السادس للخيل المبتدئة عمر السنتين ومسافته 1400م وفاز به أنا بدوي للمالك محمد آل رشيد وتدريب حمد آل رشيد.
والشوط السابع والرئيسي على كأس وزارة النقل ومسافته 2000 م وفاز به متبشر لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتدريب ناصر حزام وقيادة الخيال محمد الدهام.
والشوط الثامن مفتوح الدرجات ومسافته 2400م وفاز به سوفت شور للمالك عبدالاله الموسى وتدريب عبدالعزيز الموسى وقيادة الخيال عادل الفريدي.

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