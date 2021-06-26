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كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول

كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول
http://almnatiq.net/?p=997790
المناطق_واس

أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية موعد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول لعام ١٤٤٢ – ١٤٤٣ هـ ، عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ابتداء من غداً حتى 1442/11/27 هـ.
وتتضمن البرامج التدريبية المتاحة قسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية، وتخصص الآلات والمعدات الكهربائية”، وقسم التقنية الإلكترونية “تخصص الإلكترونيات الصناعية والتحكم”، وقسم تقنية الاتصالات “تخصص الاتصالات”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج الميكانيكي”، وقسم الحاسب وتقنية المعلومات بتخصصاته “دعم فني – وشبكات- وبرمجيات- وتقنية الويب والوسائط المتعددة”.
يذكر أن خريج كلية ينبع للتقنية التطبيقية يحصل على شهادة الدبلوم الجامعية المتوسطة، التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل، وتمكنه مواصلة التدريب من خلال الالتحاق ببرامج البكالوريوس التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في العديد من الكليات في مختلف مناطق المملكة

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