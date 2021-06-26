دراسة جديدة تكشف عن نوع “سمك رخيص” يمنع الإصابة بالسكري

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كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون إسبان، أهمية تناول أسماك السردين، بشكل منتظم خاصة أنه يحتوي على منافع صحية متعددة.

وبحسب الدراسة التي أجرتها الباحثة ديانا دياز ريزولو، المحاضرة بجامعة أوبيرتا دي كاتالونيا، فإن “السردين” يمنع الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وقالت الدراسة: “يحتوي السردين على مستويات عالية من الدهون غير المشبعة، التي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم ومنع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضافت: “تساعد العناصر الغذائية الموجودة بكميات عالية في السردين – مثل أستورين وأوميغا 3 والكالسيوم وفيتامين د – على الحماية من مرض السكري”.