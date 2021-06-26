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إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة

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إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة

إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة
http://almnatiq.net/?p=997804

أعلنت إمارة عسير، منذ قليل، السيطرة على حريق منتزه الجرة.

وأكدت في بيان صحفي، أن جهود الدفاع المدني أثمرت عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في منتزه الجرة الواقع بمركز تمنية جنوب شرق أبها، وأن الحريق لا يشكل أي خطر على القرى المجاورة، كما لم يتم تسجيل أي إصابة جراء ذلك.

وأوضحت أن أعمال المكافحة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، وبمشاركة عدد من الجهات والمتطوعين بالمنطقة، وفق تطبيق خطط الدعم المناطقي للدفاع المدني بالقوى البشرية والآلية ، وذلك بمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

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