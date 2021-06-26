فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية ابها

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يبدأ القبول الكلية التقنية بابها لبرنامج الدبلوم ” الصباحي والمسائي ” للفصل الاول من العام التدريبي المقبل 1443، من الأحد ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ ويستمر حتى11/27 /1442 هـ .

واوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد ال زيدان أن القبول سيكون لمرحلة الدبلوم الصباحي و المسائي في كافة التخصصات وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، رابط البوابة الإلكترونية (قبولي).

ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag

مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

واضاف ال زيدان أن القبول لبرامج الدبلوم الصباحي سيكون في 11 تخصصا بالكلية وفرعها بحي الموظفين ،وستكون التخصصات المتاحة للتدريب الصباحي في قسم تقنية الحاسب الالي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة . بينما سيكون القبول في الدبلوم المسائي في تخصصي تقنية الادارة المكتبية وتقنية الإنشاءات المدنية.

ودعا ال زيدان الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية او مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان .

يذكر أن الكلية بها ١١ تخصصاً في مرحلة الدبلوم و ٨ تخصصات في مرحلة البكالوريوس موزعة في ثمانية أقسام، وتشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية،، وتقنية ميكانيكا السيارات .

ادارة الاعلام بالكلية

م / سلمان ال مقرح