احدث الأخبار

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل
أبرز المواد
 المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي
أبرز المواد
 تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة
أبرز المواد
 أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة
أبرز المواد
 فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية ابها
أبرز المواد
 إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة
أبرز المواد
 «الصحة»: مخدر الشبو يتسبب في 10 أضرار لمتعاطيه
أبرز المواد
 دراسة جديدة تكشف عن نوع “سمك رخيص” يمنع الإصابة بالسكري
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجّل 18,270 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الثامن على كأس وزارة النقل وجائزة النادي التقديرية بالطائف
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بنجران يبدأ غداً استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم
أبرز المواد
فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

أبرز المواد
المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

أبرز المواد
تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

أبرز المواد
أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أبرز المواد

فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية ابها

فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية ابها
http://almnatiq.net/?p=997809
المناطق_عسير

يبدأ القبول الكلية التقنية بابها لبرنامج الدبلوم ” الصباحي والمسائي ” للفصل الاول من العام التدريبي المقبل 1443، من الأحد ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ ويستمر حتى11/27 /1442 هـ .

واوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد ال زيدان أن القبول سيكون لمرحلة الدبلوم الصباحي و المسائي في كافة التخصصات وذلك عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، رابط البوابة الإلكترونية (قبولي).

ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag

مع الإشارة إلى أن الترشيح سيتم عبر رسائل الجوال من موقع المؤسسة على أرقام هواتف الاتصال التي يضعها المتقدمون في نموذج القبول الإلكتروني.

واضاف ال زيدان أن القبول لبرامج الدبلوم الصباحي سيكون في 11 تخصصا بالكلية وفرعها بحي الموظفين ،وستكون التخصصات المتاحة للتدريب الصباحي في قسم تقنية الحاسب الالي والتقنية الإدارية والتقنية الميكانيكية والتقنية الكهربائية وتقنية السيارات والتقنية المدنية والمعمارية والمساحة وذلك في كافة التخصصات في جميع الأقسام المذكورة . بينما سيكون القبول في الدبلوم المسائي في تخصصي تقنية الادارة المكتبية وتقنية الإنشاءات المدنية.

ودعا ال زيدان الراغبين في القبول إلى مراجعة الشروط على البوابة ومن لديه أي استفسار فيمكن التواصل مع إدارة القبول والتسجيل بالكلية او مركز خدمة المجتمع بالمقر الرئيسي بجوحان .

يذكر أن الكلية بها ١١ تخصصاً في مرحلة الدبلوم و ٨ تخصصات في مرحلة البكالوريوس موزعة في ثمانية أقسام، وتشمل: قسم تقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية المدنية والمعمارية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية،، وتقنية ميكانيكا السيارات .

ادارة الاعلام بالكلية
م / سلمان ال مقرح

روابط ذات صلة

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل
المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي
تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*