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أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أبرز المواد

أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة
http://almnatiq.net/?p=997813
المناطق_واس

قدمت أقسام العيادات الخارجية بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لأكثر من 89 ألف مراجع منذ بداية العام الحالي 2021م.

مبينة أن العيادات الخارجية بمستشفى الملك عبدالله استقبلت 38 ألف مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات مستشفى تثليث 3 آلاف مراجعًا، أما مستشفى سبت العلاية العام فقد بلغ عدد مراجعيه 16595 مراجعًا، وبلغ عدد مراجعي مستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية 8801 مراجعًا، ومستشفى الولادة والأطفال في بيشة 12397 مراجعاً ، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام 5859 مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد مراجعيه 2100 مراجعًا، وأخيرًا سجل مستشفى تبالة العام 3200 مراجعًا.

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