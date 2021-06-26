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المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

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المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي
http://almnatiq.net/?p=997820
المناطق_عسير

 تفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ووكيل الخدمات المشتركة، ووكيل خدمة المستفيدين والفروع، حرائق متنزهات منطقة عسير، ووقف معاليه على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في عمليات إخماد الحرائق، والأضرار التي خلفتها دون إصابات وسط السكان بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المشاركة لحماية المواطنين والحد من توسع رقعة الحريق.
 
وشكلت الوزارة غرفة عمليات برئاسة معالي نائب الوزير لوضع خطة عمل سريعة لإعادة الغطاء النباتي في جميع المناطق التي تضررت، ولحماية سكان المناطق المجاورة، والحيوانات الفطرية لأهميتها في تحقيق التوازن البيئي، وتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي.
 
وأوضحت الوزارة، أن فرق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، بالتعاون مع رجال الدفاع المدني وأمانة منطقة عسير ووزارة النقل والفرق التطوعية، بالإضافة إلى أهالي المنطقة من السيطرة على الحرائق في أسرع وقت عن طريق فتح المسارات وسط الغابات لتسهيل عمليات الإطفاء دون تسجيل أي إصابات.
 
وكانت سرعة الرياح قد ساعدت في توسيع دائرة الحريق في متنزه الأمير سلطان في مركز الشعف بأبها بعد أن تمت السيطرة على إحدى الواجهات، بتكاتف فرق فرع الوزارة بالمنطقة والجهات الحكومية ذات الصلة، حيث امتدت الحرائق إلى متنزه الجرة بسبب الأشجار القريبة.

ويقع متنزه الجرة في منطقة أبها الحضرية في الجزء الجنوبي من منطقة عسير، ويبعد عن مدينة أبها نحو 40 كيلو متراً، ويحده من جهة الشمال متنزه الأمير سلطان، وجنوباً قرية تمنية، وشرقاً قرى آل فرحان، ومن جهة الغرب منحدرات تهامة.

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