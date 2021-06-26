فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

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أعلنت الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة طبرجل فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ ،ابتداءً من يوم غد من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم الأربعاء 27 ذي القعدة 1442هـ.

وأوضحت الكلية أنه يمكن لحاملي الشهادة الثانوية العامة او مايعادلها التسجيل في برامج الدبلوم بالكلية ومدتها سنتان ونصف في تخصص الدعم الفني للحاسب، وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية, كما يمكن لحاملي شهادة الكفاءة المتوسطة التقدم على برامج المعهد الفصلية في برنامج إصلاح الأعطال الكهربائية وبرنامج إدخال البيانات ومعالجة النصوص.

وللتقدم على برامج الكلية والمعهد يرجى زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/