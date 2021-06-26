احدث الأخبار

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل
أبرز المواد
 المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي
أبرز المواد
 تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة
أبرز المواد
 أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة
أبرز المواد
 فتح القبول بالدبلوم الصباحي والمسائي بتقنية ابها
أبرز المواد
 إمارة عسير: حريق الجرة لا يشكل خطرا على القرى المجاورة
أبرز المواد
 «الصحة»: مخدر الشبو يتسبب في 10 أضرار لمتعاطيه
أبرز المواد
 دراسة جديدة تكشف عن نوع “سمك رخيص” يمنع الإصابة بالسكري
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجّل 18,270 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 كلية ينبع للتقنية التطبيقية تعلن مواعيد القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يقيم حفل سباقه الثامن على كأس وزارة النقل وجائزة النادي التقديرية بالطائف
أبرز المواد
 التدريب التقني والمهني بنجران يبدأ غداً استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم
أبرز المواد
فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

أبرز المواد
المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

أبرز المواد
تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

أبرز المواد
أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أبرز المواد

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل

فتح باب القبول والتسجيل في برامج تقنية وصناعي طبرجل
http://almnatiq.net/?p=997824
المناطق_واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة طبرجل فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ ،ابتداءً من يوم غد من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم الأربعاء 27 ذي القعدة 1442هـ.
وأوضحت الكلية أنه يمكن لحاملي الشهادة الثانوية العامة او مايعادلها التسجيل في برامج الدبلوم بالكلية ومدتها سنتان ونصف في تخصص الدعم الفني للحاسب، وميكانيكا السيارات، والإدارة المكتبية, كما يمكن لحاملي شهادة الكفاءة المتوسطة التقدم على برامج المعهد الفصلية في برنامج إصلاح الأعطال الكهربائية وبرنامج إدخال البيانات ومعالجة النصوص.
وللتقدم على برامج الكلية والمعهد يرجى زيارة البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/

روابط ذات صلة

المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي

المهندس المشيطي يتفقد أعمال السيطرة على حرائق متنزهات “عسير” ويرأس غرفة عمليات لإعادة الغطاء النباتي
تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة

تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة
أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

أكثر من 89 ألف مستفيد من خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات بيشة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*