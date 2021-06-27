10 أخطاء تتسبب في إفساد الحمية الغذائية

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يحرص الجميع عند بدء حمية غذائية، على إنهائها بتحقيق النتيجة المأمولة، حتى لا يحدث تراجع في العزيمة والثقة للحصول على قوام جيد، وصحة سليمة، لكن كثيرون، خاصة البدناء، يرتكبون أخطاء عديدة أثناء تنفيذ الحمية قد تعيق أحلامهم في العودة إلى الوزن المثالي.

وفيما يلي، نستعرض أبرز تلك الأخطاء، التي قد تعيق من يتبعون الحمية الغذائية عن الوصول للقوام المناسب.

1 – الاعتماد على حمية متعثرة: نعزم في بداية الحمية على خسارة كثير من الوزن بسرعة، فنلجأ لنظام غذائي قاٍس، ونخفض السعرات اليومية لأقل من 1000، فنفقد الكيلوجرامات، لكن عملية التمثيل الغذائي تكون بطيئة، فإذا توقفت عن الحمية يعود إليك ما فقدته من وزن مرة أخرى.

2 .عدم تناول الإفطار: يبدو أن تخطي وجبة الإفطار طريقة بسيطة لخفض السعرات الحرارية، لكنها قد تجعلك تشعر بالجوع بقية اليوم، ما يؤدي لتناول وجبات خفيفة في العمل وأخرى كبيرة في الغداء، فترتفع السعرات، لكن الإفطار المحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف قد يحد من الجوع.

3- تناوُل الوجبات الخفيفة: ربما تحسب السعرات الحرارية في كل وجبة، لكن ماذا عن المعجنات على مكتبك، وكعكة في حفلة، وآيس كريم مع ابنك؛ هذه الوجبات المتناثرة تتراكم، وقد تفسد نظاًما غذائًيا جيد التخطيط، عليك بحساب السعرات بدقة.

4- عدم تناول وجبات خفيفة على الإطلاق: رغم التحذير السابق من تناول الوجبات الخفيفة غير المحسوبة، فإن تناول وجبات خفيفة مدروسة قد يفعل العكس تماًما، ومن يتناولها يصبح أكثر عرضة للسيطرة على الجوع وفقدان الوزن، فيتحسن التمثيل الغذائي كثيرا، خاصة إذا كانت الوجبات الخفيفة غنية بالبروتين، مثل المكسرات.

5- تناوُل الكثير من الطعام قليل الدسم: يمكن أن تلعب المنتجات قليلة الدسم دوًرا مهًما في الحمية، فقط تذكر أن الأطعمة قليلة الدسم ليست مثل منخفضة السعرات، فقد تتناول كعكة قليلة الدسم، فتحصل على سعرات أكثر مما لو تناولت كعكة عادية، راجع الملصق الغذائي قبل الأكل.

6 .تناوُل مشروبات عالية السعرات: عند حساب السعرات الحرارية، يميل كثير منا إلى التغاضي عن سعرات المشروبات، وهذا خطأ كبير، لأن بعض أنواع القهوة الفاخرة – على سبيل المثال – بها سعرات عالية، وبالمثل في عصير الفاكهة والصودا.

7 .شرب القليل من الماء: هذا هو أحد أبسط أخطاء الحمية التي يجب تصحيحها، فالماء ضروري لحرق السعرات، وإذا تركت نفسك بدون شربه، تصاب بالجفاف، كما أن عملية التمثيل الغذائي تتباطأ، فتفقد الوزن بشكل أبطأ، لذا حاول شرب الماء مع كل الوجبات.

8 .التخلي عن منتجات الألبان: ُيعتبر الحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم من المحرمات لدى العديد من أخصائيي الحمية، لكن من الخطأ التخلي عن منتجات الألبان كلية، لأن الجسم يحرق المزيد من الدهون عندما يحصل على ما يكفي من الكالسيوم، وينتج المزيد من الدهون عندما يكون محروًما منه، التزم بخيارات الألبان الخالية من الدسم أو قليلة الدسم.

9 – طلب الطعام وأنت بالسيارة: طلب الطعام وأنت داخل سيارتك شيء مريح لطلب ما تريد، لكن بمجرد أن تكون أمام النافذة هل يمكنك مقاومة اللبن المخفوق أو الحلوى؟، وإذا سمحت لنفسك بتناول الوجبات السريعة بسهولة مرة واحدة، فقد يصبح عادة لديك.

10 – تحديد أهداف غير واقعية: أن تخبر نفسك أنك ستفقد الكثير من الوزن في الأسبوع الأول قد يهيئك للفشل، وإذا كنت تعلم أنك لن تستطيع فقد لا تبدأ حميتك من الأساس، ولو حققت ربع ما كنت تتمنى من فقدان الوزن، فبد لا من الاحتفال، قد تشعر بالإحباط، لذا استشر مختصًا في التغذية لتحديد أهدافك.