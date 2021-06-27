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سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )

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طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )
http://almnatiq.net/?p=997850
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين في الجزء الاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الاوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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