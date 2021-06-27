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“أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

“أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

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“أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

“أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة
http://almnatiq.net/?p=997853
المناطق - واس

حذرت منصة (أبشر) المستفيدين من خدماتها كافة، من التعامل مع أي رسائل مشبوهة تدعي علاقتها بالمنصة، أو البوابة الرئيسة لموقع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك محاولات للتحايل على المستخدمين من خلال روابط مزيفة لصفحة الدخول للمنصة بهدف الحصول على بياناتهم واستغلالها في عمليات مشبوهة.
وشددت المنصة على ضرورة التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة، مفيدة أنه يمكن للمستفيدين الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط www.absher.sa، وكذلك الوصول لموقع وزارة الداخلية عبر الرابط (https://www.moi.gov.sa).

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