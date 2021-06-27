إيطاليا تتأهل لدور الـ 8 بعد تغلبها على النمسا

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المناطق - الرياض

انتزع منتخب إيطاليا بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من نظيره النمساوي، بصعوبة عقب فوزه عليه (2-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، بعد التمديد.

ووضع الإيطالي فدريكو كييزا، لاعب فريق يوفنتوس، منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله بحلول الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الإضافي الأول، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وعزز الإيطالي ماتيو بيسينا لاعب أتالانتا، تقدم منتخب “الأتزوري – Squadra Azzurra” في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الأول للمباراة.

ومن ثم سجل المهاجم النمساوي ساشا كلايدجيتش هدف بلاده الوحيد في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية لندن.

وضرب منتخب إيطاليا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي لـ”يورو 2020″، يوم الجمعة المقبل، في ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ الألمانية، مع الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي بلجيكا والبرتغال، يوم الأحد، على ملعب “لا كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

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