السفير نقلي يستضيف رابح صقر ووليد الفراج في منزله على ضفاف النيل بالقاهرة

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استضاف سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، مساء السبت، كل من الفنان رابح صقر، والإعلامي وليد الفراج في منزله بالقاهرة.

ونشر الفراج صورا وثقت الأمسية التي قضوها في منزل السفير النقلي، معلقا: “ليلة جميلة في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين الأديب أسامة نقلي، استمتعنا بها بحضور الفنان الكبير رابح صقر”.

وأضاف: “ليلة جميلة على ضفاف النيل في القاهرة اكرمنا بها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، بحضور عدد من الأصدقاء والأحبة”.

ووجه الفراج الشكر للسفير أسامة النقلي، قائلا: “شكرا أبوعبدالعزيز على الضيافة والكرم المعتاد”.

وكانت “صدى” نشرت قبل أيام تصريحات تلفزيونية للسفير أسامة نقلي، والتي أكد فيها على عمق العلاقات السعودية المصرية، موضحًا أن ما يقارب 500 ألف مواطن سعودي يقيمون في مصر، ما يشكل أكبر جالية سعودية مقيمة خارج المملكة، مؤكدًا على الروابط الدينية والثقافية والأسرية بين البلدين، إضافة إلى الروابط التجارية والسياسية.