احدث الأخبار

السفير نقلي يستضيف رابح صقر ووليد الفراج في منزله على ضفاف النيل بالقاهرة
محليات
 مشروع قرار مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود يقتضي عمل معبرين
أبرز المواد
 أفضل أفكار الإفطار لزيادة الطاقة وخفض السكر في الدم!
أبرز المواد
 إيطاليا تتأهل لدور الـ 8 بعد تغلبها على النمسا
أبرز المواد
 “أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تونس تسجل 4664 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل التصعيد خدمة لأجندة طهران ونرفض فرض التجربة الإيرانية
أبرز المواد
 10 أخطاء تتسبب في إفساد الحمية الغذائية
أبرز المواد
 «الصحة» و«الداخلية» تستعرضان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية
أبرز المواد
 الإطاحة بمواطن هشّم زجاج سيارة فارهة لمعتمر بمكة
أبرز المواد
السفير نقلي يستضيف رابح صقر ووليد الفراج في منزله على ضفاف النيل بالقاهرة

السفير نقلي يستضيف رابح صقر ووليد الفراج في منزله على ضفاف النيل بالقاهرة

محليات
مشروع قرار مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود يقتضي عمل معبرين

مشروع قرار مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود يقتضي عمل معبرين

أبرز المواد
أفضل أفكار الإفطار لزيادة الطاقة وخفض السكر في الدم!

أفضل أفكار الإفطار لزيادة الطاقة وخفض السكر في الدم!

أبرز المواد
إيطاليا تتأهل لدور الـ 8 بعد تغلبها على النمسا

إيطاليا تتأهل لدور الـ 8 بعد تغلبها على النمسا

أبرز المواد

السفير نقلي يستضيف رابح صقر ووليد الفراج في منزله على ضفاف النيل بالقاهرة

السفير نقلي يستضيف رابح صقر ووليد الفراج في منزله على ضفاف النيل بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=997864
المناطق - الرياض

استضاف سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، مساء السبت، كل من الفنان رابح صقر، والإعلامي وليد الفراج في منزله بالقاهرة.

ونشر الفراج صورا وثقت الأمسية التي قضوها في منزل السفير النقلي، معلقا: “ليلة جميلة في منزل سفير خادم الحرمين الشريفين الأديب أسامة نقلي، استمتعنا بها بحضور الفنان الكبير رابح صقر”.

وأضاف: “ليلة جميلة على ضفاف النيل في القاهرة اكرمنا بها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، بحضور عدد من الأصدقاء والأحبة”.

ووجه الفراج الشكر للسفير أسامة النقلي، قائلا: “شكرا أبوعبدالعزيز على الضيافة والكرم المعتاد”.

وكانت “صدى” نشرت قبل أيام تصريحات تلفزيونية للسفير أسامة نقلي، والتي أكد فيها على عمق العلاقات السعودية المصرية، موضحًا أن ما يقارب 500 ألف مواطن سعودي يقيمون في مصر، ما يشكل أكبر جالية سعودية مقيمة خارج المملكة، مؤكدًا على الروابط الدينية والثقافية والأسرية بين البلدين، إضافة إلى الروابط التجارية والسياسية.

روابط ذات صلة

“أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة

“أبشر” تحذّر مستفيديها من التعامل مع أيّ رسائل مشبوهة تدّعي علاقتها بالمنصة
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة )
الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل التصعيد خدمة لأجندة طهران ونرفض فرض التجربة الإيرانية

الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل التصعيد خدمة لأجندة طهران ونرفض فرض التجربة الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*