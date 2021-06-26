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نجران.. توجهات لتطوير منتزة الملك فهد منعاً لتكرار مأساة “فيصل وحور”

نجران.. توجهات لتطوير منتزة الملك فهد منعاً لتكرار مأساة “فيصل وحور”

منطقة نجران

نجران.. توجهات لتطوير منتزة الملك فهد منعاً لتكرار مأساة “فيصل وحور”

نجران.. توجهات لتطوير منتزة الملك فهد منعاً لتكرار مأساة “فيصل وحور”
http://almnatiq.net/?p=997870
المناطق - نجران

كشفت مصادر عن توجه أمانة منطقة نجران، لطرح فرص استثمارية لتطوير متنزه الملك فهد، الذي شهد حادثة دهس طفلي توأم قبل أيام، أسفرت عن وفاة طفل وإصابة شقيقته بكسر في الحوض.

وجاء ذلك وسط مطالب بوضع سياج حديدي حول موقع المشاة، وتقنين حركة دخول الشباب إلى أروقة المتنزه، ووضع رقابة صارمة حول عملية تأجير الدراجات منعا لتكرار هذه المأساة، بحسب الوطن.

حيث قام قائد سيارة مسن بدهس الطفلين أثناء لهوهما، وعلى الفور قام بنقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أن الطفل كان قد توفي في الحال.

وأعفى والد الطفلين الذين رُزق بهما بعد 14 عاما من الحرمان والمعاناة، عن المتسبب في الحادث لوجه الله، دون مقابل.

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