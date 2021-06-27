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البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش للتعاقد مع مهاجم بديل

البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش للتعاقد مع مهاجم بديل

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البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش للتعاقد مع مهاجم بديل

البكيري: الاتحاد يفسخ عقد بريجوفيتش للتعاقد مع مهاجم بديل
http://almnatiq.net/?p=997873
المناطق - الرياض

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن مستقبل اللاعب ألكسندر بريجوفيتش مع ناديه الاتحاد.

وقال محمد البكيري:”خاص.. إدارة نادي الاتحاد أجرت تسويه مالية مع المحترف الصربي ألكسندر بريجوفيتش لفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.. وفي طريقها للتعاقد مع مهاجم بديلا له”.

وعلى النحو نفسه، أكد المدير الرياضي لفريق اللاعب الأحمر الصربي، زفيزدان تيرزيتش، على انسحابهم من التفاوض مع مواطنهم المحترف في صفوف الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش للانضمام لصفوفهم في الموسم المقبل.

وأوضح أنهم أغلقوا المحادثات تمامًا مع بريجوفيتش، مضيفا: “لقد أبدى حماسًا كبيرًا خلال المفاوضات للتوقيع معه ولكنه لم يحترم النادي”.

وكان بريجوفيتش انضم لـ نادي الاتحاد في عام 2019 قادمًا من فريق باوك اليوناني، كما سبق له اللعب في فريق ليغيا وارسو البولندي وسيون السويسري.

جدير بالذكر أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي يركز حاليًّا على ضم 3 صفقات في فترة الانتقالات الصيفية للفريق الكروي الأول بالعميد وهم ظهير أيمن وظهير أيسر ومهاجم.

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