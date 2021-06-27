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وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك

وزير المالية البريطاني السابق ساجد جاويد يتولى وزارة الصحة خلفا لهانكوك
http://almnatiq.net/?p=997876
المناطق - وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وزير المالية السابق ساجد جاويد سيتولى منصب وزير الصحة، خلفا لمات هانكوك الذي استقال في وقت سابق اليوم.

وكان جاويد قد استقال من وزارة المالية العام الماضي بعدما رفض طلب جونسون إقالة فريق مستشاريه.

وكانت وكالة “رويترز” قد أفادت بأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قدم استقالته، في ظل ضغوط بسبب ما عرف إعلاميا بـ”فضيحة القبلة”.

واعترف هانكوك في وقت سابق بخرق قواعد التباعد الاجتماعي، بعد نشر فيديو له وهو يعانق ويقبل مساعدته.

وقال إنه “خذل الناس” بعد نشر فيديو له مع جينا كولادانجيلو، التي قام بتعيينها كمديرة في الوزارة دون الإعلان عن ذلك رسميا، مضيفا: “أنا آسف جدا”.

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