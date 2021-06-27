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انهيار المبنى في فلوريدا .. 5 قتلى و156 في عداد المفقودين

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انهيار المبنى في فلوريدا .. 5 قتلى و156 في عداد المفقودين

انهيار المبنى في فلوريدا .. 5 قتلى و156 في عداد المفقودين
http://almnatiq.net/?p=997879
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 5 أشخاص، بينما لا يزال 156 في عداد المفقودين.

وقالت عمدة دائرة مايامي، دانييلا ليفين كافا، خلال مؤتمر صحفي، إن فرق الإنقاذ عثرت على ضحية جديدة في موقع انهيار المبنى السكني، وأوضحت: “عمليات الإنقاذ مستمرة. وارتفع عدد القتلى بعد اليوم إلى 5 أشخاص. ولا يعرف حتى الآن أي شيء عن مصير 156 آخرين”.

وأضافت كافا أن فرق الإنقاذ لا تزال تأمل في العثور على ناجين، مشددة على أن هذا الأمر لا يزال أولوية بالنسبة للسلطات.

بدورها، ذكرت هيئة الإطفاء المحلية أن فرقها حققت نجاحا في مكافحة النيران والدخان بالموقع، مما سمح لرجال الإنقاذ بالبحث مع عوائق أقل.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميايامي، صباح الخميس، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء الجمعة تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع “أضرار هيكلية كبيرة” في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

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