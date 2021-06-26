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7 برامج أكاديمية جديدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها

7 برامج أكاديمية جديدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها

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7 برامج أكاديمية جديدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها

7 برامج أكاديمية جديدة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة وفروعها
http://almnatiq.net/?p=997892
المناطق - واس

استحدثت جامعة طيبة بالمدينة المنورة 7 برامج أكاديمية بكلية المجتمع بتخصصات فنية وتقنية وذلك في الفرع الرئيسي بالمدينة المنورة وفروعها بمحافظات العلا والمهد وخيبر وبدر .
وتأتي أهمية تلك البرامج الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030 كإحدى ثمار مشروع جامعة طيبة الإستراتيجي للتحول البرامجي الأكاديمي مستهدفة سوق العمل بشكل مباشر التي تمتاز بتوافقها مع الأنشطة الاقتصادية واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي والخاص وتنسجم وتتوافق مع إستراتيجيات القطاعات ذات العلاقة بطبيعة البرنامج .
وتضم البرامج المستحدثة دبلوم الأمن السيبراني – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة والعلا والمهد وبدر ، ودبلوم السلامة والصحة المهنية – طلاب ، قسم علمي – في المدينة المنورة ، ودبلوم التجارة الإلكترونية والدعم – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة وخيبر ودبلوم مطور الويب المتكامل – طلاب وطالبات ، قسم علمي – في المدينة المنورة والمهد وخيبر ودبلوم إدارة أعمال التأمين – طلاب وطالبات ، قسم علمي وأدبي – في المدينة المنورة ، ودبلوم إدارة السياحة والضيافة – طلاب وطالبات ، قسم علمي وأدبي – في محافظة العلا ، ودبلوم إدارة اللوجستيات الإمداد – طلاب وطالبات ، قسم علمي وأدبي – في بدر .

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